Новруз для детей в Баку со сладостями и сувенирами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла благотворительная акция при участии Центра развития детей и юношества № 2, сообщает Trend Life.

Мероприятие, посвященное празднику Новруз, было организовано для воспитанников Школы-интерната санаторного типа №10.

В рамках акции состоялись выставка рисунков, отражающих традиции праздника Новруз, экскурсия, творческий кружок и чтение сказок. Юные актеры из театральной студии Центра развития детей и юношества № 2 оживили образы сказочных персонажей - Весны, Кечала, Кёсы, Тыг-Тыг ханум и других. Они также исполнили азербайджанские танцы и танцы народов мира, подарив маленьким зрителям незабываемые впечатления.

В завершение праздника детям были вручены сладости и сувениры. В мероприятии также приняли участие волонтеры из ОО "Региональное развитие".

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