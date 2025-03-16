Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 77 году жизни скончался видный исследователь азербайджанского изобразительного искусства, искусствовед, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Азербайджана Зиядхан Алиев, сообщает Trend Life.

Зиядхан Алиев родился 1 июля 1948 года в Шамкире. В 1974 году с отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде. Затем в 1976-1982 годах проходил обучение на факультете искусствоведения Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Свою деятельность он начал в 1980 году в Музее искусств Азербайджана в качестве научного сотрудника, а затем заведующего научного отделения "Западноевропейское и русское искусство". За свою деятельность здесь, которая продолжалась до 1993 года, он занимался изучением и пропагандой мирового и национального изобразительного искусства. В ходе его исследований в результате точной атрибуции живописных и графических полотен были определены авторы произведений, которые были неизвестны. Как ученый проводил полные и подробные исследования изобразительного искусства, его исследования были представлены общественности в виде многочисленных книг, статей, каталогов.

Зиядхан Алиев был автором более 30 монографий и сотен научно-публицистических статей. Являясь председателем отделения "Критика и искусствоведение" при Союзе художников Азербайджана успешно пропагандировал азербайджанское национальное искусство как в стране, так и за ее пределами. Он был также активный участник различных научно-теоретических конференций, выставок изобразительного искусства, педагогом, который воспитал не одно поколение искусствоведов.

Allah rəhmət eləsin

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