Гянджа – город воплощения национальных традиций в музыке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже в рамках цикла мероприятий Mədəniyyət rüzgarı состоялся научно-практический семинар "Воплощение национальных традиций в музыке", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана совместно с Гянджинским государственным университетом (ГГУ), сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Старший советник ректора Гянджинского государственного университета, доктор философии по истории, доцент Асиф Джавадов и исполняющий обязанности директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов приветствовали участников семинара и подчеркнули, что цель семинара, проводимого в рамках 140-летия со дня рождения нашего великого композитора Узеира Гаджибейли - донести до молодого поколения вопросы исследования композиторских традиций, сформированных на основе наших национальных корней и профессионального музыкального наследия Азербайджана.

Заведующая кафедрой "Музыкальные дисциплины" ГГУ, заслуженный педагог, доктор искусствоведения, профессор Севда Гурбаналиева, старшие преподаватели кафедры, доктора философии по искусствоведению Севиндж Рустамова и Нушаба Сейфуллаева, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров, доктор философии по искусствоведению, доцент Айтен Бабаева и ведущий методист MEMİM, доктор философии по искусствоведению Лейла Мурадзаде в своих выступлениях представили свои исследования по теме, видеоматериалы и музыкальные номера.

На научно-практическом семинаре, модератором которого выступила заслуженный деятель культуры, доктор философских наук по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, прозвучали музыкальные произведения в исполнении преподавателей и студентов ГГУ, состоялась дискуссия по докладам.

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