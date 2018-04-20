Вспоминая Вугара Гашимова: Повторяй мои ходы ...

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

Участники Shamkir Chess 2018 поделились воспоминаниями о Вугаре Гашимове.

Давид Навара: «Я хорошо помню Вугара. Он всегда умел находить выход из самых сложных позиций. Мы с ним провели девять партий, в пяти из которых побеждал Гашимов. Трудно принять то, что его с нами нет. Знаешь о человеке столько лет, а потом узнаешь, что он покинул этот мир. У Вугара была ему одному свойственная улыбка. В Шамкире постоянно вспоминаем о нем».

Магнус Карлсен: «Новость о безвременной кончине Вугара меня потрясла. В 2008 году мы были соперниками на Гран-при ФИДЕ в Баку. Гашимов находил спасительные ходы в самых непростых позициях, делал это с блеском. В партии с ним я владел преимуществом, но Вугар мастерски смог переломить ход встречи. В результате, я вынужден был довольствоваться ничьей в партии, где первоначально имел преимущество. По итогам Гран-При мы разделили первое-второе место. Гашимов был очень сильным шахматистом. Даже в, казалось бы, проигранных партиях, мог изменить расклад на доске в свою пользу».

Рауф Мамедов: «Я благодарю компании и людей за организацию турнира памяти Вугара. Мы всегда его вспоминаем. Каждый раз, когда заходит речь о Гашимове, я вспоминаю чемпионат Европы-2009 в Сербии, когда наша команда впервые выиграла титул. Вспоминаю заключительный ход Вугара против голландца Даниэля Стельвагена, который принес нам победу. Мы были очень счастливы».

Шахрияр Мамедъяров: «Мне было 9 лет, когда я сыграл против Вугара Гашимова на турнире в Шеки. Я только начал заниматься шахматами, тогда как Вугар уже был призером первенств мира и Европы среди юношей. То есть, мог запросто меня обыграть. До партии предложил мне сыграть вничью. Я удивился, как можно осознанно сыграть вничью? Вугар ответил: «Повторяй мои ходы»». Началась партия, я начал повторять ходы вслед за Гашимовым и увидел, что проигрываю. Сделаю еще один ход, и придеться капитулировать. Отведя Вугара в сторону, сказал ему, что проигрываю. То есть, он уже может ставить мне мат. Но Гашимов заверил меня, что если я повторю вслед за ним ход, то он меня не обыграет. В итоге, встреча завершилась вничью. После поединка отец Вугара здорово понервничал из-за результата, переживая за ничью. После той партии вместе поели мороженного. О Вугаре я могу говорить часами. Он был прекрасным другом и сильным шахматистом. Он всегда в наших сердцах»

В турнире принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704). Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен (Норвегия), в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. Трижды становился чемпионом Азербайджана: в 1995, 1996 и 1998 годах, четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы (1996-2000 годы). Гашимов четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принес своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)