Azfar Бизнес Лига -2018, 3-й тур: фантастический триллер, полёт “космонавтов”, дека-трик (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В субботу и воскресенье состоялись игры третьего тура группового этапа весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Trend Life.

В последний третий тур группового этапа ABL Весеннего Кубка 2017/2018 соперники выявляли победителей и за право выступления в следующем раунде Кубка.

В группе Е борьба за выход в следующий раунд почти была завершена в прошлом туре. Так как DDLAR Group и Polat Yol до этого выиграли все свои игры и обеспечили выход в 1/8 финала. В субботу команды должны были сыграть для определения победителя группы, но DDLAR Group было засчитано техническое поражение за неявку на игру. Polat Yol стал лидером группы и получил возможность сыграть с относительно слабым соперником в 1/8 финала. Две другие команды группы встретились в матче престижа - Iteca Caspian LLC нанес крупное поражение TreMiDa Press со счетом 6-1. Во второй тайме Афигу Мирзаеву удалось сделать покер в течение 9 минут!

Одной из самых ожидаемых встреч дня было «Банковское дерби», которое прошло в группе F и определило второго обладателя путевки в 1/8 финала. После двух игр, благодаря разнице голов, VTB занимал второе место в группе и любой ничейный результат выводил их в следующий этап. Поэтому в матче Muğanbank-VTB ожидалась острая борьба. Но Muğanbank с первых минут завладел инициативой и выиграл матч со счетом 6-2. С тремя голами и двумя голевыми передачами Расиф Сафиаров сыграл значимую роль в победе своей команды. В другом матче лидер группы Azərsun обыграл R.İ.S.K. Company cо счетом 12-0. Эйюб Эфендиев, который сильно отставал от Ильхама Бабаева в гонке бомбардиров, забив 10 мячей (!), отметился дека-триком и вновь стал дышать в спину своему сопернику. Он также отдал голевую передачу, став участником 11 из 12 голов своей команды, вновь показав, что второй турнир подряд претендует на звание лучшего бомбардира.

После двух туров в группе G Azərgold с 6 очками обеспечил себе выход в 1/8 финала. Золотодобытчики на 2 очка опережали идущий на втором месте Silkway Group, которая в свою очередь с 4 очками на 3 очка опережал идущий на третьем месте Gilan Holding. При таком раскладе Silkway Group хватило бы и ничьи, чтобы как минимум финишировать вторыми в группе и пробиться в 1/8 финала. Вероятность победы Gilan Holding над Optimal была велика, и поэтому судьба Silkway Group была в его собственных руках. Матчи стартовали одновременно. К 14-м минутам результаты были такими - Silkway Group-Azərgold 0-2, Optimal- Gilan Holding 2-2 и получалось, что именно Silkway Group становился обладателем второй путёвки в следующий раунд. Однако в последующие минуты Gilan Holding начал "расстреливать" ворота дебютанта и по лучшей разнице голов пробился в следующий раунд. В итоге Azərgold стал лидером квартета благодаря победе со счетом 3-1, а также помог прорваться в 1/8 финала Gilan Holding, который добился победы с крупным счетом 17-4. В Gilan Holding Рави Рахманов забил 7 голов и ассистировал четырем голам, Али Абышов записал себе в актив 6 мячей и 3 результативные передачи.

В группе H перед последним туром сложилась непростая ситуация. TİMSPORT мог обеспечить себе лидерство в группе выиграв Port of Baku. При равенстве очков команд, для определения мест в группе учитывается результат их личной встречи, далее разница голов в личных встречах и потом количестве голов, забитых в личных встречах. Поэтому, чтобы занять в группе второе место Təhsil Nazirliyi должен был обыграть Təmiz Şəhər как минимум с разницей в 7 голов. TİMSPORT доминировал в матче с Port of Baku и одержал уверенную победу со счетом 16-7. Камиль Канаев забил 5 мячей и поднялся на третье место в списке бомбардиров, а Орхан Гусейнов оформил покер. В Port of Baku Мурат Искендерли сделал хет-трик. Матч Təhsil Nazirliyi- Təmiz Şəhər завершился вничью 2-2. Таким образом, в группе Н Təmiz Şəhər, набрав 7 очков занял первое место, а TİMSPORT с 6 очками - второе и вышел 1/8 финала.

В воскресных матчах было зафиксировано несколько технических поражений.

Матч группы А Gənclər və İdman Nazirliyi-Azecolab не состоялся из-за того, что первая команда не явилась на игру. Команда министерства потерпела техническое поражение 0-3 и прошлогодний финалист Azecolab завершил групповую стадию на первом месте.

KATV1 и Bakcell вышли на поле, чтобы определить вторую команду группы А. Bakcell провел матч лучше соперника, выиграл 4-1 и вписал свое имя в список участников 1/8 финала. Матч также отметился грубой игрой. Арбитр показал игрокам три желтые карточки, а в концовке матча Александр Галандаров (Bakcell) и Ялчын Алиев (KATV1) получили красную карточку и были удалены с поля.

В группе B в обоих матчах были зафиксированы технические поражения. GESCO в игре Universal было присуждено техническое поражение со счетом 0-3, вследствие того, что тому свидетельствует, то что команда выставила игроков на поле, чьи имена не были зарегистрированы в заявке турнира оргкомитету турнира ABL Cup 2017/18. Команда Universal заняла второе место в группе. В матче Gate Baku-Smart Systems Technology первая команда была признана победителем со счетом 3-0 из-за неявки соперника, и в итоге заняла первое место в группе.

В группе смерти C в матче City Taxi-Kapital Bank банкирам хватило бы ничьи, чтобы стать лидером группы. Но у City Taxi были свои планы на игру. Они были лучше настроены и готовы к игре, что нашло отражение в результате. City Taxi обыграл Kapital Bank со счетом 3-1. Фарид Саттарзаде забил два мяча и внёс огромный вклад в победу своей команды. В матче Az Logistika - ATL Tech, Az Logistika горел желанием стать первым дебютантом, пробившимся в следующий этап. И они добились этого своим настроем и игрой. Az Logistika cо счетом 6-3 обыграл более опытного соперника и стал лидером группы. Тогрул Исмаилзаде оформил хет-трик. Несмотря на поражение и последнее место в группе, ATL Tech была одной из ярких команд чемпионата. Их выступление во втором туре и два красивых гола пяткой Рафаэля Велиева были одним из ярких моментов турнира.

Наконец, в группе D до последних секунд шла невероятная борьба и судьба второй путевки в 1/8 финала решилась в последнюю минуту. В матчах проходивших одновременно, Pullman Baku, Buta Palace и Azərkosmos по очереди сменяли друг друга на второй ступеньке группы.

По хронологическому обзору матчей в онлайн режиме становится ясно, что борьба в группе сопровождалась настоящим триллером.

1 минута. Buta Palace открыл счет в матче с Azerkosmos, в параллельном матче Embawood-Pullman Baku всё было спокойно, 0-0. На данный момент Buta Palace находился на втором месте.

3-я минута. Azerkosmos сравнял счет 1-1. Buta Palace и Pullman Baku имели по 4 очка, но Buta Palace по-прежнему занимал второе место благодаря победе 5-1 в очной встрече.

Далее до 15 минуты лидер Embawood дважды вышел вперёд, но Pullman Baku смог сравнять счет в обоих случаях. Buta Palace по-прежнему шёл вторым в группе.

23-я минута. Санан Гасанов забил гол и вывел Azerkosmos вперёд 2-1. Это означало, что Pullman Baku поднялся на второе место, имея 4 очка, а Buta Palace опустился со второго на четвертое место.

Первые таймы завершились таким образом. Ну, а во вторых таймах события развивались еще интереснее!

31-я минута. Azerkosmos забил еще один гол и счёт стал 3-1. На 32-й и 34-й минутах параллельного матча Embawood забил два гола, 4-2. Embawood с 9 очками укрепился на первой позиции. У остальных трех команд было по 3 очка и по разнице голов в личных встречах Buta Palace снова поднялся на второе место, а Azerkosmos опустился на последнее. После этого вероятность победы Embawoodа в своем матче не подвергалась сомнению и окончательный результат матча не влиял на игру Azerkosmos- Buta Palace. Второго участника 1/8 финала в этой паре решали голы в их собственном матче, и судьба команд была в их собственных руках.

Между 41-й и 43-й минутами, Azerkosmos забил еще один гол увеличив разрыв, 4-1, тут же Buta Palace сократил разницу, но “космонавты” снова восстановили статус-кво, 5-2. После этой перестрелки серьезных перемещений в группе не произошло, лишь Azerkosmos и Buta Palace поменялись местами на дне таблицы.

48-я минута. Газанфар Агаев, самый яркий игрок Azerkosmos, забил свой четвертый гол, счет стал 6-2 и в группе все перевернулось. Благодаря этому голу, “космонавты” поднялись на второе место, а Buta Palace опустился на третье.

50-я минута. Buta Palace отыграл один из мячей, 6-3. Этот гол снова поднял их на второе место, а Azerkosmos не успев насладиться вторым местом больше одной минуты вновь вернулся на третью позицию.

50-я минута. В последние секунды матча Azerkosmos бросился вперед и подарил футбольным болельщикам незабываемый момент. "Космонавты" провели блестящую атаку и Бёйюкбей Везиров забил гол с передачи лучшего игрока матча Газанфара Агаева. Гол, который стал решающим! Благодаря этому голу “космонавты” выиграли 7-3, поднялись на второе место в группе, и в самый последний момент пробились в 1/8 финала. Это было настолько неожиданно, что даже игроки команды не знали, о том, что получили путёвку в следующий раунд и какой подвиг они совершили! Фантастический футбольный триллер!

Окончательные результаты игр: Embawood- Pullman Baku 5-3. Эльвин Гулиев стал автором всех пяти голов Embawood. Azerkosmos- Buta Palace 7-3. Газанфар Агаев сделал покер и отдал две результативные передачи. Таким образом, Azerkosmos стал вторым дебютантом, вышедшим в следующий этап.

По итогам третьего тура стали известны победители всех групп - это Azecolab, Gate Baku, Az Logistics, Embawood, Polat Yol, Azersun, Azergold, Təmiz şəhər. В 1/8 финала этим командам будут противостоять вторые команды групп - Bakcell, Universal, City Taxi, Azerkosmos, DDLAR Group, Muğanbank, Gilan Holding, TİMSPORT. Пары определятся путём жребия, который состоится в отеле Pullman Baku.

Самые интересные моменты третьего тура группового этапа будут показаны в обзорной программе на телеканале ATV в четверг в 00:00.

Подробную информацию о результатах тура и итоговую статистику группового этапа можете найти на официальном сайте Azfar Бизнес Лиги www.abl.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.