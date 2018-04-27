Самые оригинальные цитаты и события Shamkir Chess 2018 - торт, футбол и слезы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

Турнир интересен не только своими напряженными партиями и интересными результатами, но и событиями и высказываниями гроссмейстеров.

Шахрияр Мамедъяров после ничьи с соотечественником Теймуром Раджабовым: "Я не могу играть против азербайджанских шахматистов. Не получается действовать в полную силу. Непросто смотреть на своего товарища по сборной и друга, как на соперника Поэтому, на международных турнирах не хочу противостоять своим соотечественникам".

А Теймур Раджабов сказал: "В последнее время наши поединки завершаются вничью. Точный счет наших ничейных партий не помню, потому что статистикой не интересуюсь. Безусловно, на некоторых турнирах мы являемся соперниками, но это обстоятельство никоим образом не влияет на наши отношения".

Также Шахрияр рассказал о том, что некоторые гроссмейстеры не принимают своих поражений: "На турнире в Китае я обыграл украинца Василия Иванчука, который после встречи не смог сдержать слез. Увидел его залитые слезами глаза, и на меня это плохо подействовало. Огорчились и его болельщики. Иванчук очень чувствительный человек, поэтому так отреагировал".

"Слезную историю" вспомнил и Теймур: "Иногда бывает так, что шахматисты не могут принять поражение. Помню, как однажды мой соперник, которого я обыграл на одном из турниров, не сумел сдержать слез. Это на меня очень повлияло. Но я считаю, что всегда надо оставаться собранным".

Рауф Мамедов в день своего 30-летнего юбилея сыграл вничью с Аниш Гири, хотя мечтал о победе: "Победа стала бы прекрасным подарком к такому дню. Семь туров подряд играю вничью, поэтому хотелось, наконец, взять полновесное очко. К сожалению, не получилось. Считаю, все, что происходит в день рождения, влияет на человека. Поэтому хочется побольше приятных событий". В ходе пресс-конференции в зал вошли волонтеры, которые поздравили шахматиста праздничным тортом и шарами по случаю его юбилея.

Интересно, что турнирная игра оставила Рауфа Мамедова без полуфиналов Лиги чемпионов по футболу: "Я впервые в своей карьере встречался в Веселином Топаловым. До того у нас даже не было партий с ним в блиц. Много готовился в выходной день, потому что не знал, как он будет играть. Так что для меня настолько была важна подготовка, что я даже футбол не посмотрел".

Шахрияр Мамедъяров после поражения от Веселина Топалова рассказал, что после анализа той встречи, окончательно убедился в том, что у него было выиграно, причем он видел правильное продолжение за доской, но так не сыграл. Это, конечно же, его сильно расстроило. Шахрияр пошутил, что обычно, когда проигрывает, жалеет о том, что играл в нарды вместо того, чтобы больше заниматься шахматами. А в четвертом туре позиция была выигранной, так что даже не успел ни на что посетовать.

В Олимпийском комплексе Шамкира прошел футбольный турнир с участием четырех команд, созданных из участников и организаторов. В финальном матче команда азербайджанских шахматистов встретилась со сборной Мировых звезд, куда вошли иностранные гроссмейстеры. Игра, запомнившаяся многими яркими моментами, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мировых звезд. Примечательно, что в ее составе все голы провел чемпиона мира Магнус Карлсен. Норвежец, забивший 6 голов в турнире, стал его лучшим бомбардиром.

"На мой взгляд, турнир получился интересным. Мы пережили ряд волнительных мгновений. Команда Мировых звезд показала хорошую игру. Несмотря на отсутствие в составе Сергея Карякина, нам здорово помог его секундант Денис Хисматулин. У нашей победы есть своя прелесть. Получил удовольствие от футбола", - сказал чемпион мира.

Шахрияр Мамедъяров: "Мы непременно обыграли бы иностранцев, если бы сыграли с ними на старте турнира. В составе соперника отмечу Динг Лирена, Дениса Хисматулина и, конечно же, Магнуса Карлсена. Магнус, помимо шахмат, также хорошо играет в футбол".

Исполнительный директор команды "Кяпаз" из Гянджи Эльнур Джамалханов подарил Магнусу Карлсену футболку под первым номером с именем норвежца.

Участники Shamkir Chess 2018 также провели сеанс с любителями шахмат в молодежном центре "Zəka" в Шамкире. Во встрече с молодежью приняли участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, а также чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), российский шахматист Сергей Карякин и Давид Навара из Чехии.

Турнирная таблица на данное время: Карлсен - 4,5 очка, Топалов, Гири, Динг Лирен - по 4, Мамедов, Раджабов, Карякин - по 3,5, Мамедъяров, Войташек - по 3, Навара - 2.

В Shamkir Chess 2018 принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, проходит с 18 по 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции транслируются в прямом эфире. Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен, в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров.

(Автор: Вугар Иманов)

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