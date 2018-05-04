Стали известны пары стадии плей-офф весеннего кубка Azfar Business League (ФОТО)

4 мая 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Pullman Baku состоялась жеребьёвка стадии плей-офф весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Trend Life.

В мероприятии принимали участие представители организатора турнира ASEP и команды участники. Жеребьевку открыл спортивный комментатор Сянан Шафизаде, который отметил большой интерес к турниру. Технический сотрудник по соревнованиям Тарлан Мамедов рассказал о правилах жеребьевки и отметил, что согласно правилам, команды, вышедшие из одной группы, не могут встретиться друг с другом на следующем этапе. Процедуру жеребьевки провёл координатор проекта Али Мурадов.

Таким образом, на следующем этапе, команды, занявшие 1-е места в группах в борьбе за главный трофей турнира встретятся с командами, занявшими 2-е места. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в группах, будут бороться друг с другом за 17-32-е места, то есть за очки престижа.

Матчи за 17-32-е места будут сыграны в субботу, а матчи сильнейших 16-ти команд будут сыграны в воскресенье.

Фрагменты с жеребьевки будут показаны сегодня в 21:00 на телеканале ATV.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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