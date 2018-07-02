Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018

2 июля 2018 04:22 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Хорватии в серии пенальти победили команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и в четвертьфинале встретятся с российской сборной, передает Интерфакс.

Игра прошла на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье. На трибунах присутствовал 40 851 зритель.

Сборная Дании вышла вперед на 1-й минуте благодаря полузащитнику Николаи Йоргенсену, однако на 4-й минуте команда Хорватия сравняла счет – отличился нападающий Марио Манджукич.

Во втором тайме счет не изменился – 1:1. Команды сыграли вничью и в основное время, и в дополнительное. На 116-й минуте капитан хорватской сборной Лука Модрич не смог реализовать пенальти, назначенный после фола Йоргенсена.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти - 3:2 в пользу Хорватии.

Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в 1/4 финала чемпионата cо сборной России на стадионе "Фишт" в Сочи.

Для сборной Хорватии эта игра на стадионе в Нижнем Новгороде была уже второй в рамках ЧМ-2018. На групповом этапе она обыграла здесь команду Аргентины, разгромив сборную во главе со звездой мирового футбола Лионелем Месси со счетом 3:0.

Также в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата – 6 июля здесь встретятся сборные Франции и Уругвая.

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