Футбольная школа AZFAR приглашает вместе провести летние каникулы

БАКУ /Trend Life/ - Дорогие дети и школьники! Приглашаем вас провести летние каникулы вместе с нами! Давайте вместе откроем будущих звёзд футбола!

Наступает лето, и начинаются долгожданные летние каникулы, которые вы ожидали с нетерпением. Все дети хотели бы провести этот солнечный сезон плодотворно и с развлечениями. С этой целью футбольная школа AZFAR приглашает вас провести летний сезон эффективно, весело и с пользой для здоровья с нами. Каникулы с нами обладают многими преимуществами. В наших футбольных школах вы познаете секреты футбола, обретёте новых друзей, а наши профессиональные тренеры помогут вам раскрыть свой футбольный талант.

Футбольная школа AZFAR функционирует с января 2018 года. Основная цель школы – массовизация и популяризация футбола среди детей и воспитание будущих футбольных звезд. Приём детей в футбольную школу ведётся без каких-либо ограничений, отбор детей не проводится, и все желающие дети от 4-х до 13 лет могут записаться и осуществить свою мечту.

Основным преимуществом школы является то, что с детьми напрямую работает тренер А-категории Владислав Кадыров. Владислав Кадыров - азербайджанский футболист, чемпион мира 1987 года в составе молодежной Сборной СССР U-16. Футбольная школа AZFAR - первая и единственная в нашей стране школа, в которой работает тренер А-категории. Даже во всем мире существует очень мало подобных детских футбольных школ.

Тренировочная база AZFAR состоит из пяти стадионов. База расположена по адресу Баку, ул. Юсифа Сафарова, 45. Школа имеет высокий уровень инфраструктуры. К услугам детей обширная раздевалка, душевые кабины и столовая. Абонентская плата в футбольной школе AZFAR установлена на приемлемом уровне.

Чтобы обеспечить детям удобные тренировки при любых погодных условиях стадионы приводятся в соответствующее состояние в зависимости от времени года.

Тренировки в футбольной школе проводятся три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам, и каждая тренировка длится 90 минут. Помимо коллективного подхода, также осуществляется индивидуальный подход к каждому игроку.

В целях повышения соревновательных и конкурентоспособных качеств детей раз в месяц организуются товарищеские матчи с их сверстниками из других футбольных школ по разным возрастным группам.

Более подробную и дополнительную информацию о футбольной школе AZFAR можете получить на сайте www.asep.az, а также на facebook и instagram страницах футбольной школы и по телефонным номерам, указанным ниже.

Контактная информация: 050 295 21 29 / 012 404 73 39

http://www.asep.az/az/azfarfootballschool

https://www.facebook.com/azfarfootballschool/

https://www.instagram.com/azfarfootballschool/

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