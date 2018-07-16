В Баку прошел турнир по теннису в честь Дня национальной прессы (ФОТО)

16 июля 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по настольному теннису, посвященный 143-летию Дня национальной прессы Азербайджана, организованный BrendSport, Федерацией настольного тенниса и Советом печати Азербайджана среди представителей СМИ, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии мероприятия председатель Совета печати, депутат Милли меджлиса Афлатун Амашев и вице-президент федерации Фазиль Мамедов подчеркнули роль государства в развитии спорта в стране и пропаганде здорового образа жизни, рассказали об успехах на международной арене, поздравили с Днем национальной прессы и пожелали всем участникам успехов.

Было отмечено, что День национальной прессы Азербайджана отмечается 22 июля. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан-бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающей мнения общества на происходящие процессы.

Среди женщин победительницей стала Махлуга Насирова, второе место заняла Гюльзар Ибрагимова, третье – Расмия Вахидова и Севда Шафиева. Среди мужчин победу праздновал Бахруз Самедов, второе место занял Рашад Гамаршахоглу, третье – Магеррам Ибрагимов и Руслан Микаиллы.

Победители и призеры были отмечены дипломами, кубками и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

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