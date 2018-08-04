ПСЖ разгромил "Монако" в Суперкубке Франции по футболу

ПСЖ одержал крупную победу над "Монако" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Анхель Ди Мария (33-я, 90-я минуты), Кристофер Нкунку (40) и Тимоти Веа (67).

В матче не принимал участие российский полузащитник "Монако" Александр Головин, перешедший этим летом из московского ЦСКА.

ПСЖ участвовал в матче за Суперкубок Франции в 12-й раз, на счету клуба восемь побед и четыре поражения. У "Монако" четыре победы и три поражения.

В первом туре чемпионата страны ПСЖ 12 августа примет "Кан", "Монако" 11 августа в гостях сыграет с "Нантом".

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