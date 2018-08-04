ПСЖ разгромил "Монако" в Суперкубке Франции по футболу

4 августа 2018 20:12 (UTC+04:00)

ПСЖ одержал крупную победу над "Монако" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Анхель Ди Мария (33-я, 90-я минуты), Кристофер Нкунку (40) и Тимоти Веа (67).

В матче не принимал участие российский полузащитник "Монако" Александр Головин, перешедший этим летом из московского ЦСКА.

ПСЖ участвовал в матче за Суперкубок Франции в 12-й раз, на счету клуба восемь побед и четыре поражения. У "Монако" четыре победы и три поражения.

В первом туре чемпионата страны ПСЖ 12 августа примет "Кан", "Монако" 11 августа в гостях сыграет с "Нантом".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
УЕФА закрыл дело о нарушении финансового fair play в отношении ПСЖ
Европа 13 июня 20:31
"ПСЖ" седьмой раз в истории стал чемпионом Франции по футболу
Спорт 16 апреля 02:33
Глава ФК ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФА
Европа 14 октября 2017 13:37
Туркменистан установил дипотношения с Монако
Туркменистан 14 сентября 2015 12:29
Князь Монако Альбер II прибыл в Азербайджан для участия в церемонии открытия первых Европейских игр
Baku 2015 : EUROGAMES 12 июня 2015 07:48
Туркменистан и Монако обменяются посольствами
Туркменистан 13 апреля 2015 11:19
Лента новостей
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз (ФОТО)
Социум 20:38
В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 20:22
«Реал» готов обсудить трансфер Модрича в «Интер» за 60 млн евро
Спорт 19:57
В Швейцарии разбился легкомоторный самолет
Европа 19:47
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет на одном двигателе
Европа 19:26
Более 20 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции
Турция 19:18
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4
Общество 19:05
В Грузии столкнулись автобус и трейлер
Грузия 18:54
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары
Европа 18:12