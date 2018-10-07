Отец Нурмагомедова рассказал о тактике сына в поединке против Макгрегора

7 октября 2018 05:27 (UTC+04:00)

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов на пресс-конференции в Махачкале рассказал о тактике сына в предстоящем бою с ирландцем Конором Макгрегором, передаёт ТАСС.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в рамках турнира UFC 229 в ночь на воскресенье.

"План боя - высочайший прессинг, высочайший прессинг с защитой. Двигаться в сторону, передняя рука может бить или убирать, проходить в корпус. Никоим образом в первом раунде в ноги не проходить. Корпус, прижимать, прессинг, работать, вот 30% плана", - сказал отец спортсмена.

"А дальше, как сложится, кто знает", - добавил Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту.

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