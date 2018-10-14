Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера Флойда Мэйуэзера на бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру, при этом не уточнив по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок, передаёт ТАСС. Видео со словами россиянина опубликовал в своем Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.

Нурмагомедов 7 октября победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. На его счету 27 побед в 27 боях. Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени считалось рекордом. В последнем боксерском поединке американец победил техническим нокаутом Макгрегора.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27, - сказал он. - Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?!"

"В этих джунглях есть только один король - и это, конечно, я, - добавил россиянин. - Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.