В Баку прошла церемония награждения спортсменов-аутистов по итогам 2018 года (ФОТО)

30 декабря 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Спортивный клуб аутистов и BrendSport провели в Баку церемонию награждения по итогам 2018 года, сообщает Trend Life.

На открытии вечера руководитель BrendSport Бахруз Самедов отметил, что спорт и физкультура являются прекрасным средством терапии, реабилитации и социализации людей с аутизмом

"Иногда родители спрашивали, могут ли дети с аутизом заниматься спортом, и я им отвечал: "Возможно, но при условии, что вы сами - тренеры". Однако теперь появилось осознание того, что аутичные дети и молодежь могут быть очень успешными в спорте и значительно более включенными в физическую активность. Особенно полезны занятия некоторыми видами командного спорта, плаванием, верховой ездой, легкой атлетикой, боулингом, велосипедным спортом и т.д. ", - отметил Бахруз Самедов.

По итогам года были вручены дипломы "Лучший спортсмен года" и "Лучший тренер года". Специальными дипломами "За поддержку людей с аутизмом" были отмечены Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, Федерация велосипедного спорта, Федерация теннисного спорта Азербайджана, Школа олимпийского резерва детско-юношеского велосипедного спорта, футбольные клубы "Нефтчи", "Сабаил", "Габала" "Карабах", представители общественных организаций. Среди них были игроки сборной Азербайджана по футболу Махир Мадатов и Руслан Абушов, заслуженный артист Азербайджана, писатель и художник Бахрам Багирзаде и другие. Ведущей веечра была Летафет Алекперова.

В заключение была представлена развлекательная программа.

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(Автор: Вугар Иманов)

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