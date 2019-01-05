Марадону госпитализировали с кровотечением в желудке

5 января 2019 01:49 (UTC+04:00)

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе после обнаружения кровотечения в желудке во время обследования. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает агентство Telam.

Сообщается, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство клубом "Дорадос". Источники агентства сообщают, что в ближайшее время будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения. Марадона остается в клинике в сопровождении дочери Джанинны и других родственников.

Представитель Марадоны подтвердил, что тот продолжит возглавлять мексиканский клуб, который на выходных стартует в национальном чемпионате.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

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