"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии

10 марта 2019 23:53 (UTC+04:00)

"Манчестер Юнайтед" уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в матче забили Гранит Джака (12-я минута) и Пьер-Эрик Обамеянг (69, с пенальти). Обамеянг забил 17-й гол в 29 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), сравнявшись по данному показателю с нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном и форвардом "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Лидирует в списке лучших бомбардиров нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, на счету которого 18 голов в 26 матчах.

"Манчестер Юнайтед" проиграл в чемпионате страны впервые с момента назначения главным тренером команды Уле Гуннара Сульшера. 46-летний специалист стал третьим в истории тренером в АПЛ, который не проигрывал в 12 матчах чемпионата страны подряд с момента своего назначения, он сравнялся по этому показателю с наставником "Челси" Маурицио Сарри, который добился подобного достижения в начале нынешнего сезона. Рекорд по аналогичному показателю принадлежит принадлежит бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку (14 матчей с "Челси" в сезоне-2015/16). В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в шести первых матчах в качестве главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков после 30 матчей. "Арсенал" поднялся на четвертую строчку, имея в активе 60 очков после 30 встреч. В следующем матче 16 марта подопечные Сульшера на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", а "Арсенал" 1 апреля дома встретится с "Ньюкаслом".

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