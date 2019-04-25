Азербайджанские звезды и спортсмены поддержали детей дождя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Азербайджанского фестиваля аутистов прошел турнир по мини-футболу с участием звезд и спортсменов, сообщает Trend Life.

В турнире, организованным АФФА, приняло участие четыре команды – "Спортивные журналисты", "Спортсмены", "Милли Меджлис" и "Звезды", которые и стали победителями.

Чтобы поддержать детей-аутистов в трунире приняли участие - заслуженный артист Салим Аббасов, актеры Ислам Мехралиев и Нихад Гейбатов, режиссеры Бахруз Самедов и Иман Меджидов, певец Вугар Бахтияр, продюсер Эмин Аббасов, музыкант Анар Аббасов, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Ровшан Байрамов, чемпион мира и Европы по тхеквондо Ниямеддин Пашаев, ветераны футбола Юнис Гусейнов и Джахангир Гасанзаде.

Напомним, что 1 мая с 10.00 до 19.00 на Площади фонтанов в Баку пройдет первый Азербайджанский фестиваль аутистов, организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджана и общественным объединением "Реабилитация детей-аутистов" (Autist Uşaqların Reabilitasiyasına Kömək).

Дети дождя - именно так принято называть детей с медицинским диагнозом аутизм. Это необычные дети: для них не существуют стандартные правила, они часто не понимают того, что делают их сверстники, потому что для них это неинтересно. Дети-аутисты повернуты внутрь своего мира: они не так играют, как обычные дети, не так открыты, как хотелось бы окружающим, они живут в своем мире. И развитие таких деток идет по особому пути: зачастую из них вырастают талантливые спортсмены, творческие личности, художники и поэты, но такое возможно только при поддержке и понимании взрослых.

Термин "аутизм" происходит от латинского слова "autos", что буквально означает "сам", в буквальном смысле, аутизм – это погружение в себя. Исходя из специальной литературы, аутизм определяется как психическое заболевание, связанное с ослаблением или полной потерей контактов с окружающей действительностью, глубоким погружением в мир исключительно личных переживаний и потерей стремления к общению с внешним миром. По данным медицинской статистики на одну тысячу детей приходится пять-шесть ребятишек-аутистов, причем аутизмом чаще страдают мальчики.

(Автор: Вугар Иманов)

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