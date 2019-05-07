Названы денежные призы IBSA Judo Baku Grand Prix 2019 - презентация сайта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошла пресс-конференция, посвященная Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019, который впервые пройдет в Баку 13-14 мая, сообщает Trend Life

В мероприятии приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, первый вице-президент Натиг Гасымов, вице-президент и двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, тренер сборной среди мужчин Ибрагим Ибрагимов и тренер сборной среди женщин Рамин Ибрагимов.

Ильгар Рагимов подчеркнул, что соревнования пройдут под девизом "Торжество духа" и организованы на самом высоком уровне. В соревновании примут участие 231 парадзюдоист (163 мужчин и 68 женщин) из 36 стран. Их будут сопровождать делегации, тренера и обслуживающий персонал в составе 117 человек. Участникам Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут. Паралимпийцы будут биться за 13 комплектов медалей (7 для мужчин , 6 для женщин). Победитель получит приз в 1000 долларов США, обладатель второго места – 500, третьего – 300.

Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингом Теймур Гаджиев представил новый сайт чемпионата İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 - BakuGP.paralympic.az , где будет размещена вся необходимая и оперативная информация о соревновании, видео и фотоматериалы, организована прямая трансляция.

Организационная поддержка İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019: Международная спортивная ассоциация с нарушением зрения (IBSA), Международная федерация дзюдо (IJF), Национальный Олимпийский Комитет (НОК), Федерация дзюдо Азербайджана (AJF), Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Партнеры: SOCAR, BP, Toyota, Bakcell, Coca-Cola, Şəms Group, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта, Бакинское транспортное агентство.

Соревнования будут транслироваться по İTV и İPPON TV.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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