"Арсенал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы

10 мая 2019 01:01 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (17-я, 69-я, 88-я минуты), еще один мяч на счету Александра Ляказетта (50), у проигравших дубль оформил Кевин Гамейро (11, 58). Первая встреча команд, прошедшая в Лондоне, также завершилась победой "Арсенала" со счетом 3:1.

"Арсенал" во второй раз подряд дошел до полуфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне он уступил на этой стадии испанскому "Атлетико" (1:1, 0:1), который впоследствии стал победителем турнира. В предыдущий раз команда играла в финале турнира в 2000 году, тогда в решающем матче Кубка УЕФА (предыдущее название Лиги Европы) "Арсенал" уступил турецкому "Галатасараю" (0:0, по пенальти - 1:4). Из еврокубков "Арсенал" выигрывал Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА) в сезоне-1969/70 и Кубок обладателей кубков в сезоне-1993/94.

В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе, "Арсенал" встретится с сильнейшим в противостоянии между английским "Челси" и немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне.

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