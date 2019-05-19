"Галатасарай" в 22-й раз выиграл чемпионат Турции по футболу

19 мая 2019 22:57 (UTC+04:00)

Футболисты "Галатасарая" на домашнем поле обыграли "Истанбул Башакшехир" со счетом 2:1 и досрочно выиграли чемпионат Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Софьян Фегули (47-я минута) и Генри Оньекуру (64). У проигравших отличился Риад Байич (17). Российский защитник "Башакшехира" Федор Кудряшов вышел в стартовом составе и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

За тур до окончания чемпионата Турции "Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 69 очков после 33 встреч. "Башакшехир" идет вторым, имея в активе 66 очков, даже при при равенстве очков по итогам турнира "Галатасарай" займет первое место по результатам личных встреч (1:1, 1:2).

"Галатасарай" в 22-й раз стал чемпионом Турции, семь раз стамбульский клуб приводил к победе главный тренер Фатих Терим (1997, 1998, 1999, 2000, 2012, 2013, 2018, 2019). В сезоне-2017/18 победу в чемпионате Турции также одержал "Галатасарай".

В заключительном туре "Галатасарай" на выезде сыграет с "Сивасспором", "Башакшехир" дома сыграет с "Аланьяспором". Обе встречи пройдут 26 мая.

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