"Валенсия" победила "Барселону" и в восьмой раз стала обладателем Кубка Испании по футболу

26 мая 2019 01:23 (UTC+04:00)

Футболисты "Валенсии" со счетом 2:1 обыграли "Барселону" в финале Кубка Испании сезона-2018/19. Встреча состоялась в испанской Севилье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33). У "Барселоны" отличился Лионель Месси (74). В составе "Валенсии" обладателем трофея стал российский полузащитник Денис Черышев, выиграв первый титул за данный клуб. Россиянин не принимал участия в матче из-за травмы.

"Валенсия" в восьмой раз стала обладателем Кубка Испании. Нынешняя победа пришлась на год столетия клуба. Рекорд турнира принадлежит "Барселоне", в активе которой 30 титулов, "Барселона" побеждала в четырех последних розыгрышах Кубка Испании. В предыдущий раз "Валенсия" выигрывала Кубок Испании в 2008 году, обыграв в финале "Хетафе", впервые футболисты "Валенсии" стали обладателями трофея в 1941 году.

Команды в четвертый раз в истории встретились в финале турнира. "Валенсия" выиграла во второй раз, впервые команда победила в 1954 году (3:0). В 1952-м и 1971-м победу одерживала "Барселона".

"Барселона" в шестой раз подряд играла в финале Кубка Испании, впервые за пять лет команде не удалось стать обладателем трофея. В прошлом году подопечные Эрнесто Вальверде в финале одержали победу над "Севильей" со счетом 5:0, в 2017 году - над "Алавесом" (3:1). В 2016 году футболисты "Барселоны" в дополнительное время обыграли "Севилью" (2:0), а в 2015 году со счетом 3:1 одержали победу над "Атлетиком". В 2014 году "Барселона" со счетом 1:2 уступила мадридскому "Реалу".

В завершившемся чемпионате Испании "Валенсия" заняла четвертое место, набрав 61 очко. Победителем национального первенства стала "Барселона" (87 очков).

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