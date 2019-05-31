Федор Емельяненко показал свои секреты азербайджанским бойцам (ФОТО)

31 мая 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Баку в Sea Breeze Resort для юных азербайджанских бойцов было организован мастер-класс прославленного российского спортсмена Федора Емельяненко, сообщает Trend Life.

Федор Емельяненко - четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. В период с 2003 по 2010 годы Емельяненко всемирно признавался самыми известными спортивными масс-медиа лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе. На протяжении почти десяти лет Фёдор оставался непобеждённым, что беспрецедентно в истории MMA.

Напомним, что Федор Емельяненко посетил Баку и принял участие в пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 26 июня. Этот день был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. На встрече с журналистами приняли участие первый вице-президент группы компаний Crocus Group, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и гости из России - председатель некоммерческой организации "Национальный антинаркотический союз" (НАС) Никита Лушников и известный актер Павел Деревянко.

(Автор: Вугар Иманов)

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