Джампаоло назначен на пост главного тренера ФК "Милан"

19 июня 2019 23:50 (UTC+04:00)

Марко Джампаоло возглавил итальянский футбольный клуб "Милан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 51-летнего итальянского специалиста с миланским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущим главным тренером "Милана" был Дженнаро Гаттузо, в конце мая нынешнего года он принял решение покинуть клуб.

Отмечается, что официально Джампаоло вступит в должность с 1 июля.

Джампаоло начал тренерскую карьеру в 2000 году в штабе итальянского клуба "Пескара". Позднее он в различные годы возглавлял "Кальяри", "Сиену", "Катанью", "Чезену", "Брешию" и "Эмполи". С 2016 по 2019 годы он занимал пост главного тренера "Сампдории".

В сезоне-2018/19 "Милан" под руководством Гаттузо занял пятое место в чемпионате Италии и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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