Азербайджанцы продемонстрировали стрельбу на Янардаге перед туристами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Развитие способностей людей с ограниченными физическими возможностями в области спорта", реализуемый общественным объединением "Поддержка паралимпийцев" при содействии Национального паралимпийского комитета Азербайджана, группа паралимпийцев посетила Дворец Ширваншахов в Ичери шехер и Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Паралимпийцам рассказали об истории достопримечательностей, а они, в свою очередь, показали свое мастерство по стрельбе из лука перед туристами, посетившими "Янардаг".

Янардаг (азерб. Yanar Dağ, Горящая гора) - природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардаг - известнякового холма, расположенного 27 км к северу от Баку, на Абшеронском полуострове в поселке Мехеммеди у подножия возвышенности. Пламя исходит из отверстий в песчаных формациях у основания уступа ниже склона холма. Возгорание этого огня произошло ещё в древности. С горой Янардаг связано множество легенд. С древних времен в этих местах собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях итальянского путешественника Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янар-даг, содержится и в книге русского ученого Березина "Путешествие на Абшерон".

Напомним, что 12 июня состоялось открытие капитально отремонтированного и восстановленного Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг" (Горящая гора).

В рамках проведенной реконструкции на территории заповедника площадью 64,55 гектара в распоряжение туристов переданы музей, состоящий из 3 тематических зон, амфитеатр на 500 человек, предназначенный для концертов под открытым небом, ремесленные мастерские и магазины, пункт продажи сувениров, изготовленных местными умельцами из глины, стекла, дерева и ткани, паркинг. В Янардаге, обладающем с 2007 года статусом заповедника, также создан музей под открытым небом, где представлены найденные на территории старинные камни и образцы ремесел, которыми пользовалось местное население, гавалдаш. Кроме того, на территории заповедника будут функционировать кафе, где демонстрируются картины молодых местных художников, развлекательная зона, игровая площадка для детей. Проложена специальная дорога для того, чтобы лица с ограниченными физическими возможностями могли спуститься к пламени на территории Янардага.

Наряду с Янардагом – природным памятником вечно живому огню, в заповеднике можно увидеть и другие образцы материально-культурного наследия и природные памятники. К ним относятся пещеры под названием "Волчье логово", относящиеся к периоду первобытнообщинного строя, два кладбища, имеющие многовековую историю, и множество древних надгробий, лечебные серные источники, все еще активный грязевой вулкан Гырмяки, святилище Алидашы, крупные природные скальные глыбы Кярдаши, долина Гырмяки, древний курган.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.