Футболисты "Барселоны" обыграли "Наполи" в товарищеском матче в США

8 августа 2019 08:46 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Барселона" одержал победу над итальянским "Наполи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Майами (штат Флорида, США), завершилась со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Серхио Бускетс (38-я минута) и Иван Ракитич (79). Также автоголом у "Барселоны" отметился защитник Самуэль Умтити (42).

Команды проведут еще одну товарищескую встречу перед началом сезона. Матч состоится 11 августа и начнется в полночь по московскому времени.

"Барселона" стартует в чемпионате Испании 16 августа встречей против "Атлетика". "Наполи" первую игру итальянского первенства проведет 24 августа на выезде против "Фиорентины".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер подала в отставку
США 09:29
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
США 06:42
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
Арабские страны 02:05
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником
В мире 01:23
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Лондоне заявили о приверженности СВПД
Европа 7 августа 22:07
Лента новостей
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:43
Израильскую компанию купили за 1,35 млрд.
Израиль 09:42
В Иране журналистам будет предоставлен бесплатный интернет
Общество 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 августа
Экономика 09:32
Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер подала в отставку
США 09:29
В Туркменистане назначен глава гостаможни
Туркменистан 09:29
Азербайджанские моряки выиграли очередной этап конкурса "Кубок моря-2019" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 09:24
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 09:15
Находящимся в заложниках в Кыргызстане спецназовцам оказали помощь
Кыргызстан 09:12