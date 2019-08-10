Футболисты Озил и Колашинац пропустят первый матч в АПЛ из-за нападения грабителей

Немецкий полузащитник Месут Озил и боснийский защитник Сеад Колашинац, выступающие за английский футбольный клуб "Арсенал", пропустят первый матч нового розыгрыша чемпионата из-за нападения грабителей, жертвами которого они стали в июле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Инцидент произошел 25 июля, вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на Озила с целью угона автомобиля футболиста. За него вступился напарник по команде Колашинац, который сумел разогнать преступников. Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого также бросился на помощь футболистам. Никто из игроков не пострадал.

Отмечается, что полиция продолжает расследование по этому делу, однако пока не было ни одного ареста. Руководство клуба намерено дождаться окончания судебного разбирательства, после чего игроки смогут принимать участие в матчах.

"Благополучие футболистов и их семей всегда является для нас самым важным. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть парней на поле и более не будем давать комментарии на эту тему", - заявили Sky Sports источник в пресс-службе "Арсенала".

Озил выступает в составе команды с сентября 2013 года, за это время он по три раза становился победителем Кубка и Суперкубка Англии. Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года. На его счету только трофей Суперкубка Англии.

В первом туре Английской премьер лиги (АПЛ) "Арсенал" 11 августа на выезде встретится с "Ньюкаслом".

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