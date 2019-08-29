Футболисты "Бока Хуниорс" вышли в полуфинал Кубка Либертадорес

Аргентинский футбольный клуб "Бока Хуниорс", ставший в прошлом году финалистом Кубка Либертадорес, сыграл вничью с эквадорским "ЛДУ Кито" и по сумме двух матчей вышел в полуфинал текущего розыгрыша турнира. Встреча прошла на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второй матч четвертьфинального противостояния завершился со счетом 0:0. В первой встрече "Бока Хуниорс" разгромил соперника - 3:0.

Аргентинский клуб стал вторым полуфиналистом текущего розыгрыша турнира. Ранее путевку в эту стадию заработал "Гремио", победивший в бразильском противостоянии "Палмейрас" (0:1, 2:1). Соперником "Бока Хуниорс" станет лучший из пары "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Серро Портеньо" (Парагвай). Первый матч между ними завершился победой аргентинской команды, являющейся действующим обладателем трофея, со счетом 2:0.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес - аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула.

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