Футболисты "Бока Хуниорс" вышли в полуфинал Кубка Либертадорес

29 августа 2019 07:27 (UTC+04:00)

Аргентинский футбольный клуб "Бока Хуниорс", ставший в прошлом году финалистом Кубка Либертадорес, сыграл вничью с эквадорским "ЛДУ Кито" и по сумме двух матчей вышел в полуфинал текущего розыгрыша турнира. Встреча прошла на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второй матч четвертьфинального противостояния завершился со счетом 0:0. В первой встрече "Бока Хуниорс" разгромил соперника - 3:0.

Аргентинский клуб стал вторым полуфиналистом текущего розыгрыша турнира. Ранее путевку в эту стадию заработал "Гремио", победивший в бразильском противостоянии "Палмейрас" (0:1, 2:1). Соперником "Бока Хуниорс" станет лучший из пары "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Серро Портеньо" (Парагвай). Первый матч между ними завершился победой аргентинской команды, являющейся действующим обладателем трофея, со счетом 2:0.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес - аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Аргентины начнут переговоры о перепрофилировании долга перед МВФ
В мире 05:34
Президент Аргентины назначил нового министра финансов
Другие страны 18 августа 07:45
Министр финансов Аргентины подал в отставку после обвала курса песо
Другие страны 18 августа 02:29
Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
В мире 17 августа 02:43
В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания
Другие страны 16 августа 04:01
Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"
В мире 14 августа 02:57
Лента новостей
Иран потребовал, чтобы Япония не участвовала в патрулировании Ормузского пролива
Иран 07:04
Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 28
Другие страны 06:36
СМИ: в Китае шесть человек погибли в результате ДТП
Китай 06:07
Власти Аргентины начнут переговоры о перепрофилировании долга перед МВФ
В мире 05:34
Турция не допустит затягивания процесса создания зоны безопасности в Сирии - Эрдоган
Турция 05:18
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии
Другие страны 04:50
Глава Минфина США отказался подтвердить сроки нового раунда торговых переговоров с Китаем
Китай 04:20
СМИ: хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты
Арабские страны 03:51
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Турция 03:29