Месси может пропустить первый матч "Барселоны" в новом розыгрыше футбольной ЛЧ

12 сентября 2019 08:48 (UTC+04:00)

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси рискует пропустить стартовую игру группового этапа Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист не поможет "Барселоне" во встрече четвертого тура чемпионата Испании против "Валенсии". Аргентинец пропустил три стартовых матча первенства из-за травмы икроножной мышцы, полученной в начале августа.

По информации источника, Месси сейчас занимается по индивидуальной программе. Встреча Лиги чемпионов с "Боруссией" состоится 17 сентября. Также соперниками испанского клуба по группе являются итальянский "Интер" и чешская "Славия".

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз выигрывал "Золотой мяч".

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