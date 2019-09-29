Пилот "Феррари" Феттель не сумел завершить гонку Гран-при России "Формулы-1"

29 сентября 2019 17:23 (UTC+04:00)

Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель сошел с трассы во время гонки Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят в Сочи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Немецкий пилот сошел с трассы на 28-м круге. Он стартовал на третьей позиции.

Также не сумели продолжить гонку оба пилота "Уильямс" - поляк Роберт Кубица и британец Джордж Рассел, гонщик "Рено" австралиец Даниэль Риккардо и швейцарец Роман Грожан из "Хааса".

Гонка продолжается, на 39-м круге лидирует британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят идет на 12-й строчке, он начинал гонку с конца стартовой решетки.

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