Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шекинском олимпийском спортивном комплексе прошел большой спортивный фестиваль, организованный Министерством молодежи и спорта и посвященный Дню Государственного флага Азербайджана – 9 ноября, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль прошел под девизом “İradənlə qalib gəl” (Побеждай своим духом) с участием детско-спортивных обществ и коллективов, а также мастеров, которые провели показательные мастер-классы. Главная цель проекта – массовость спортивного движения в регионах страны.

Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда. После падения АДР и создания советской власти 28 апреля 1920 года от трехцветного флага отказались. Этот флаг вновь был принят по инициативе великого лидера Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года по решению Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики как государственный флаг автономии. Тогда Верховный меджлис НАР обратился с ходатайством в Верховный Совет Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага официальным государственным символом Азербайджана. После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 17 ноября 2009 года об учреждении Дня государственного флага, каждый год 9 ноября отмечается как День Государственного флага Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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