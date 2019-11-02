Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)

2 ноября 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Шекинском олимпийском спортивном комплексе прошел большой спортивный фестиваль, организованный Министерством молодежи и спорта и посвященный Дню Государственного флага Азербайджана – 9 ноября, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль прошел под девизом “İradənlə qalib gəl” (Побеждай своим духом) с участием детско-спортивных обществ и коллективов, а также мастеров, которые провели показательные мастер-классы. Главная цель проекта – массовость спортивного движения в регионах страны.

Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда. После падения АДР и создания советской власти 28 апреля 1920 года от трехцветного флага отказались. Этот флаг вновь был принят по инициативе великого лидера Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года по решению Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики как государственный флаг автономии. Тогда Верховный меджлис НАР обратился с ходатайством в Верховный Совет Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага официальным государственным символом Азербайджана. После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 17 ноября 2009 года об учреждении Дня государственного флага, каждый год 9 ноября отмечается как День Государственного флага Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
  • Побеждай своим духом! Большой спортивный фестиваль в Шеки (ФОТО)
Новости по теме
Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 29 октября 14:37
Юбилей Союза композиторов Азербайджана отметят Музыкальным фестивалем
Культура 23 октября 11:22
Азербайджан будет представлен на Международном фестивале "Voice of Nur-Sultan"
Культура 17 октября 11:13
Ты не плачь, когда я умру - азербайджанцы в Кыргызстане (ФОТО)
Культура 25 сентября 17:46
Объявлена программа второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – "Насими"
Общество 10 сентября 14:05
В Азербайджане предлагается проводить выставки вина
Экономика 30 августа 17:22
Лента новостей
Илон Маск засомневался в полезности Twitter
США 13:30
Для маргинала Гасанлы жажда власти превыше интересов Азербайджана
Политика 13:26
Через иранскую ж/д таможню Серахс экспортировано свыше 500 тыс. тонн цемента
Экономика 13:25
Россия обсуждает с ЕС соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО
Россия 13:00
Страны ШОС подписали в Узбекистане 14 документов
Бизнес 12:56
ТОП-15 банков Азербайджана по объему обязательств за первые девять месяцев
Финансы 12:47
ТОП-15 банков Азербайджана по объему активов за первые девять месяцев
Финансы 12:46
SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
Энергетика 12:35
Крупная нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы
Тендеры 12:30