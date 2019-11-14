Ибрагимович объявил об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси"

14 ноября 2019 01:39 (UTC+04:00)

Нападающий американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" швед Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Об этом 38-летний спортсмен сообщил в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт нападающего с клубом истекает в конце 2019 года.

"Я пришел, я увидел, я победил. Спасибо "Лос-Анджелес Гэлакси" за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для фанатов - вы хотели Златана, я дал вам Златана. История продолжается", - написал швед.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

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