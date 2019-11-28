"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

28 ноября 2019 00:32 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82). На 65-й минуте встречи полузащитник испанской команды Даниэль Парехо не сумел реализовать пенальти.

Гол Ковачича стал для него первым в составе английского клуба, за который хорват выступает с августа 2018 года. Полузащитник провел 71 матч за лондонский клуб во всех турнирах.

В турнирной таблице группы H "Челси" идет на втором месте, набрав в пяти матчах восемь очков, "Валенсия" с тем же количеством очков вышла на первую строчку. Третье место занимает голландский "Аякс" (7 очков в 4 матчах), замыкает таблицу с одним очком французский "Лилль". Позднее в среду "Лилль" примет "Аякс". В заключительном туре "Челси" примет "Лилль", а "Аякс" - "Валенсию", оба матча пройдут 10 декабря.

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