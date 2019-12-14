Аргентинский футболист Лавесси объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Аргентины Эсекьель Лавесси завершил спортивную карьеру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Последним клубом 34-летнего нападающего был китайский "Хэбэй Чайна Форчун". В составе команды он провел 75 матчей и забил 35 мячей.

"Всегда буду благодарен людям, которые были рядом со мной на протяжении всего этого путешествия. С огромной грустью прощаюсь с самым удивительным этапом жизни. Я был очень счастлив", - написал футболист у себя на странице.

Также он выступал за аргентинские "Эстудиантес" и "Сан-Лоренсо", став с последним чемпионом страны, итальянский "Наполи", в составе которого выиграл Кубок Италии, и французский ПСЖ. За четыре года выступления в составе столичного клуба он по три раза стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, один раз - Кубка Франции. В составе сборной Аргентины Лавесси выиграл Олимпиаду 2008 года, всего за национальную команду нападающий провел 51 матч и забил девять мячей.

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