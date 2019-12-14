Аргентинский футболист Лавесси объявил о завершении карьеры

14 декабря 2019 00:54 (UTC+04:00)

Бывший игрок сборной Аргентины Эсекьель Лавесси завершил спортивную карьеру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Последним клубом 34-летнего нападающего был китайский "Хэбэй Чайна Форчун". В составе команды он провел 75 матчей и забил 35 мячей.

"Всегда буду благодарен людям, которые были рядом со мной на протяжении всего этого путешествия. С огромной грустью прощаюсь с самым удивительным этапом жизни. Я был очень счастлив", - написал футболист у себя на странице.

Также он выступал за аргентинские "Эстудиантес" и "Сан-Лоренсо", став с последним чемпионом страны, итальянский "Наполи", в составе которого выиграл Кубок Италии, и французский ПСЖ. За четыре года выступления в составе столичного клуба он по три раза стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, один раз - Кубка Франции. В составе сборной Аргентины Лавесси выиграл Олимпиаду 2008 года, всего за национальную команду нападающий провел 51 матч и забил девять мячей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
ФИФА получила четыре заявки на проведение женского ЧМ-2023
Спорт 13 декабря 22:23
Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
Спорт 13 декабря 18:00
Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре
Спорт 11 декабря 04:05
"Боруссия", "Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт 11 декабря 03:19
"Ливерпуль" и "Наполи" вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу
Спорт 10 декабря 23:56
Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
Спорт 9 декабря 18:21
Лента новостей
Помпео обвинил Иран и его союзников в атаке на военную базу у аэропорта в Багдаде
США 00:39
Умер актер Дэнни Айелло
В мире 00:21
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии объявления победителей Study UK Alumni Awards 2019 (ФОТО)
Общество 00:01
В США сократили число лиц, которые слушают разговоры Трампа с другими лидерами
США 13 декабря 23:55
Грета Тунберг решила передохнуть
В мире 13 декабря 23:40
Компания SpaceX провела огневые испытания ракеты, уже дважды использовавшейся при запусках
США 13 декабря 23:21
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
США 13 декабря 23:09
Азербайджан вошел в число стран-доноров
Экономика 13 декабря 22:55
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Другие страны 13 декабря 22:46