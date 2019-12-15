"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Арсенал" в матче чемпионата Англии

15 декабря 2019 23:46 (UTC+04:00)

"Манчестер Сити" со счетом 3:0 победил в гостях "Арсенал" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эмирэйтс" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Кевин Де Брёйне (2-я и 40-я минуты), еще один гол забил Рахим Стерлинг (15).

"Арсенал" не может одолеть "Манчестер Сити" на "Эмирейтс" с 2015 года, когда в чемпионате Англии команда под руководством Арсена Венгера победила со счетом 2:1. "Манчестер Сити" обыгрывает "Арсенал" в четырех последних матчах чемпионата. В последних шести домашних матчах во всех турнирах "Арсенал" не одержал ни одной победы (три ничьи и три поражения), что является самой долгой серией без побед для клуба с 1995 года. Последний раз лондонский клуб пропускал три мяча в первом тайме в марте 2018 года, когда также проиграл дома "Манчестер Сити" (0:3).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает третье место с 35 очками в 17 матчах, "Арсенал" идет девятым, набрав в 17 матчах 22 очка.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет 21 декабря идущий на втором месте "Лестер", "Арсенал" в тот же день сыграет на выезде с "Эвертоном".

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