В пользу атаки: ФИФА может изменить правила офсайда

Футбольные правила могут претерпеть серьезные изменения – ФИФА рассматривает новую трактовку правил офсайда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщают "Известия".

Изменения подразумевают, что офсайд будет фиксировать в том случае, если между игроком атакующей команды и защитой обнаружится "видимый просвет".

Сейчас лайнсмен вскидывает флажок, когда части тел нападающих находятся ближе к воротам противника.

Отмечается, что последний раз правило офсайда менялось в 1990 году, когда атакующим игрокам позволили оставаться на одной линии с последним защитником.

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