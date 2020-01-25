"Барселона" потерпела первое поражение при Сетьене, уступив "Валенсии"

25 января 2020 21:45 (UTC+04:00)

"Барселона" со счетом 0:2 проиграла "Валенсии" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Валенсии" гол забил Макси Гомес (77-я минута), который на 12-й минуте не сумел реализовать пенальти. Еще один гол в свои ворота на 48-й минуте встречи забил защитник "Барселоны" Жорди Альба.

"Барселона" провела третий матч при новом главном тренере испанце Кике Сетьене. На этом посту он сменил испанского специалиста Эрнесто Вальверде, контракт с которым был расторгнут 14 января. В первом матче под руководством Сетьена "Барселона" дома победила "Гранаду" (1:0) в 20-м туре первенства страны, а затем в гостях переиграла "Ибицу" (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 встрече и опережая "Реал" по дополнительным показателям, при этом у клуба из Мадрида матч в запасе. "Валенсия" поднялась на пятую строчку, имея в активе 34 очка после 21 матча.

В следующем туре подопечные Сетьена 2 февраля дома встретятся с "Леванте", а 30 января также на домашнем стадионе примут "Леганес" в 1/8 финала Кубка Испании. "Валенсия" в 1/8 финала Кубка Испании 29 января в гостях сыграет с "Леонесой", а в 22-м туре чемпионата Испании дома встретится с "Сельтой".

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