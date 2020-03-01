Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона

Бирхану Легесе из Эфиопии и Лона Чемтай-Сальпетер из Израиля стали победителями Токийского марафона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Легесе преодолел дистанцию за 2 часа 4 минуты 15 секунд. Второе место занял Башир Абди из Бельгии (2:04.49), третье - Сисай Лемма из Эфиопии (2:04.51). Чемтай-Сальпетер показала результат 2 часа 17 минут 45 секунд. Второе место заняла представительница Эфиопии Бирхане Дибаба (2:18.35), третьей стала ее соотечественница Сутуме Асефа Кебеде (2:20.30).

Чемтай-Сальпетер 31 год, она является победительницей чемпионата Европы в беге на 10000 метров, в 2019 году она победила на Пражском марафоне. 25-летний Легесе второй год подряд выиграл Токийский марафон, улучшив прошлогодний результат на 33 секунды.

Токийский марафон проходит ежегодно с 2007 года. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса марафон прошел без участия бегунов-любителей, в состязании приняли участие только 200 профессиональных атлетов. Местных жителей также призывали не собираться большими группами по пути следования маршрута марафона.