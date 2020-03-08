Министр спорта Италии призвал приостановить чемпионат страны по футболу из-за коронавируса

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Комментарий Спадафоры приводит портал Football Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 8 марта запланировано проведение перенесенных матчей 26-го тура чемпионата Италии "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа", "Сампдория" - "Верона", "Удинезе" - "Фиорентина" и "Ювентус" - "Интер", 9 марта должна состояться встреча "Сассуоло" - "Брешия". В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны. Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них выздоровели 589, умерли 233.

"Я разделяю мнение Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков, и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэли Гравина обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьезную ответственность", - сказал Спадафора.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.