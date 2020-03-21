Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей

Сезон Английской футбольной премьер-лиги может быть доигран при пустых трибунах. Об этом сообщает британское издание Independent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее руководство лиги заявило, что чемпионат возобновится не раньше 30 апреля. В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены первенства Италии (до 3 апреля), Германии (до 2 апреля), Испании (до 5 апреля) и Франции (на неопределенный срок). Чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня.

По информации источника, АПЛ считает проведение матчей без зрителей нежелательным вариантом, однако не исключает его. По мнению руководства лиги, возобновление чемпионата поможет болельщикам пережить сложившуюся ситуацию, несмотря на то, что они не попадут на стадионы. В случае досрочного завершения сезона АПЛ должна будет выплатить телевизионным компаниям около €800 млн, что заставляет лигу задумываться о продолжении турнира. Однако, по мнению экспертов, розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлен до июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.