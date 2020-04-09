Общая потеря рыночной стоимости футболистов из-за пандемии коронавируса превысит €9 млрд

Общая потеря трансферной стоимости футболистов из-за пандемии коронавируса составит €9,22 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал Transfermarkt.

По данным портала, финансовые возможности футбольных клубов существенно уменьшились в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Поэтому Transfermarkt подверг общей девальвации рыночную стоимость игроков на 20 процентов, но стоимость футболистов 1998 года рождения и младше уменьшится только на 10 процентов.

"Цены на биржевых рынках рухнули, многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве клубов, - заявил основатель компании Transfermarkt Маттиас Зайдель. - В настоящее время вряд ли можно предположить, что трансферные цены будут продолжать расти в обозримом будущем, как это происходило в последние годы. Вероятно, будут и далее исключения и отдельные трансферы за очень большие суммы, но, на наш взгляд, реакция на сложившуюся ситуацию все же необходима".

Самым дорогим игроком по версии Transfermarkt остается форвард "Пари Сен-Жермен" француз Килиан Мбаппе, который оценивается в €180 млн. Также в тройку входят еще один нападающий парижского клуба бразилец Неймар и форвард английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг - оба оцениваются в €128 млн. В чемпионате России самым дорогим игроком считается футболист санкт-петербургского "Зенита" бразилец Малком - €30,5 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.