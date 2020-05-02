Глава UFC высказался о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора

Спорт 2 мая 2020 02:21 (UTC+04:00)
Глава UFC высказался о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопрос пользователя Reddit о противостоянии россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Уайт признался, что настроен на организацию второго поединка между бойцами. Он также отметил, что и Макгрегор «горит желанием» вновь выйти в октагон против российского спортсмена.

1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Позже Уайт заявил, что россиянин вернется осенью и подерется с победителем поединка между Фергюсоном и американцем Джастином Гэтжи.

В январе Макгрегор провел первый поединок с осени 2018-го. Ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне. После боя Уайт утверждал, что рассчитывает на проведение второго боя между Макгрегором и Нурмагомедовым.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, что привело к их дисквалификациям.

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