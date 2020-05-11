Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона, проигравшего соотечественнику Джастину Гейджи в поединке за временный чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, я надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда ваш сын вырастет, он будет гордиться тобой", - написал Нурмагомедов в Twitter.

В воскресенье Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Изначально на турнире UFC 249 Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым, однако россиянин отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с Нурмагомедовым.

Фергюсону 36 лет, он одержал в ММА 25 побед и потерпел четыре поражения.