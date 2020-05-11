Фергюсона могут прооперировать после поражения в бою UFC 249

Американский боец ММА Тони Фергюсон, который сейчас находится в больнице, может перенести операцию из-за перелома орбитальной кости в области глазницы. Травму он получил во время поединка с Джастином Гейджи во время турнира UFC 249, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Напомним, что бой закончился поражением Фергюсона. После него он попал в больницу.

"Более углубленное обследование выявило перелом орбитальной кости. Тони может быть прооперирован", - цитирует ТАСС представителя спортсмена.

Напомним, что турнир UFC 249 ранее прошел в Джексонвилле.