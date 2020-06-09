"Челси" намерен приобрести Хаверца у "Байера-04"
Лондонский "Челси" намерен приобрести полузащитника Кая Хаверца у леверкузенского "Байера-04", передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По информации источника, стоимость 20-летнего немецкого футболиста оценивается в €75 миллионов.
Напомним, что по предварительной информации "синие" также договорились с "РБ Лейпцигом" о трансфере Тимо Вернера за €60 миллионов.
В настоящее время подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
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