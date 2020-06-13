"Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Рэмзи
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Аарона Рэмзи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причиной такого решения стала очень высокая заработная плата валлийца, который получает €450 тыс. в неделю. Туринская команда из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, хочет сократить свою зарплатную ведомость.
На игрока претендуют два клуба из Английской премьер-лиги, один из них - "Манчестер Юнайтед".
Рэмзи перешел в "Ювентус" из "Арсенала" летом 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 гола.
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