"Эспаньол" обыграл "Алавес", но остался на последнем месте в чемпионате Испании

"Эспаньол" на своем поле победил "Алавес" со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет открыл в компенсированное к первому тайму время Бернардо Эспиноса, на 47-й минуте голом отметился китайский нападающий У Лэй. На 20-й минуте голкипер "Алавеса" Фернандо Пачеко был удален за то, что взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

"Эспаньол" не побеждал на протяжении четырех матчей чемпионата (две ничьи, два поражения). "Алавес" не может обыграть в гостях "Эспаньол" с марта 2002 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Эспаньол" продолжает занимать последнее, 20-е место, набрав в 28 играх 23 очка. "Алавес" с 32 очками идет 14-м.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.