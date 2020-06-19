Бензема обогнал Пушкаша и стал пятым в списке лучших бомбардиров в истории "Реал"

Спорт 19 июня 2020 08:57 (UTC+04:00)
Бензема обогнал Пушкаша и стал пятым в списке лучших бомбардиров в истории "Реал"

Французский нападающий Карим Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров мадридского "Реала" за всю его историю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Opta, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу победил дома "Валенсию" со счетом 3:0. Игра прошла на резервном стадионе команды "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции. Бензема отметился дублем (61-я и 86-я минуты), еще один гол в активе Марко Асенсио (74).

На счету 32-летнего французского нападающего теперь 243 гола в составе команды. Он обогнал венгра Ференца Пушкаша, который имеет в активе 242 забитых мяча. Лидирует в этом рейтинге Криштиану Роналду (450), вторым идет Рауль (323), третьим - Альфредо Ди Стефано (308), четвертым - Сантильяна (289).

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, куда он перешел из французского "Лиона". Вместе с командой форвард по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, трижды становился обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, по четыре раза завоевывал трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 62 очка в 29 матчах. Отставание мадридского клуба от занимающей первое место "Барселоны" составляет два балла. В следующем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях встретятся с "Реал Сосьедадом" 21 июня.

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