"Арсенал" в меньшинстве упустил победу над "Лестером" в матче чемпионата Англии

"Арсенал" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я минута), у гостей отличился Джейми Варди (84). На 75-й минуте за грубую игру был удален нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа, вышедший на замену за четыре минуты до этого.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 50 очков, "Лестер" с 59 очками идет четвертым. В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", "Лестер" на выезде встретится с "Борнмутом", оба матча состоятся 12 июля.

Ранее во вторник "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2, команда с 60 очками занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги. "Челси" и "Лестер" ведут борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, куда попадут четыре лучшие команды чемпионата. Пятое место с 55 очками занимает "Манчестер Юнайтед", однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год, клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

Еще в одном матче вторника "Уотфорд" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 2:1. Команды ведут борьбу за выживание, "Уотфорд" идет 17-м, набрав 31 очко, "Норвич" расположился на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. Высший дивизион чемпионата Англии покинут три худшие команды по итогам сезона.