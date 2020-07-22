"Астон Вилла" победила "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Трезеге (27-я минута).

"Астон Вилла" не проигрывает третий матч кряду, одержав победу во второй раз. Клуб поднялся на 17-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Арсенал" располагается на 10-й строчке, имея в активе 53 очка.

В заключительном, 38-м туре "Астон Вилла" на выезде сыграет с "Вест Хэмом", лондонская команда примет "Уотфорд". Все матчи последнего тура пройдут 26 июля.

В другом матче игрового дня "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 4:0.