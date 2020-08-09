Тренер "Барселоны" Сетьен заявил, что команда заслуженно вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" провела хороший матч против итальянского "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Такое мнение выразил главный тренер каталонской команды Кике Сетьен, комментарий которого приводит ТАСС со ссылкой на "Газета.Ru".

В субботу "Барселона" на своем поле одержала победу над "Наполи" со счетом 3:1. Первый матч команд в Италии завершился вничью - 1:1.

"Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу. То, чего мы добились, нелегко. Нам пришлось защищаться с умом, мы встречались с одной из лучших команд Италии", - заявил Сетьен.

В четвертьфинале "Барселона" сыграет с германской "Баварией".

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу состоялись первые матчи после паузы. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.